شكرا لقرائتكم وزير التموين: لم يتم رفض طلب الزمالك في العلامة التجارية والبت خلال 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين في حكومة مصطفى مدبولي، أنه حتى الآن لم يتم رفض طلب نادي الزمالك بشأن الحصول على حقوق العلامة التجارية الخاصة بنادي القرن المثار حولها أزمة بين الغريمين التقليدين.

وقال علي مصيلحي في تصريحات تلفزيونية، إن نادي الزمالك مازال أمامه 6 أشهر للحصول على قرار بشأن العلامة التجارية الخاصة به سواء كان الأمر يحق له من عدمه خاصة وأن النادي المتقدم بحاجة الى تقديم المستندات الخاصة بأحقيته في الطلب المتقدم له.

وشدد على مصيلحي، على أنه لا توجد هناك مشكلة بين الناديين في هذا الأمر لأنه من حق أي جهة أن تتقدم بطلب لكن الأمر لا يتم حسمه لأنه يتم الرجوع الى القوانين الدولية التي تخص العلامات التجارية لحسم الأمر وهو ما نطبقه خاصة وأن مصر عضو بالمنظمة الدولية الخاصة بإصدار العلامات التجارية.

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تابع على مصيلحي أن عملية إصدار علامة تجارية يحتاج الى البحث والتدقيق وبعدها نقول هل ينفع أن نسجل العلامة أم لا؟".

وأوضح علي مصيلحي: النادي الأهلي حصل على العلامة التجارية بعدما قدم كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد حصوله على اللقب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم وأن القرار الصادر بحقه جاء بعد دراسة تلك الأوراق لذلك من المبكر الحديث عن الأمر لأنه يحتاج الى أشهر لحسمه.