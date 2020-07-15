شكرا لقرائتكم كارتيرون يشيد بمستوى 5 لاعبين في الزمالك خلال معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالمستوي البدني لـ 5 لاعبين في معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب ، حيث كشف مصدر داخل الجهاز الفني ان كارتيرون ابدى رضاه عن المستوي البدني لجميع لاعبي الفريق وان كان هناك 5 لاعبين أشاد بهم علي وجه التحديد وهم طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أبو جبل واحمد سيد زيزو ومحمود علاء ، وقال المصدر ان كارتيرون يشعر باطمئنان من قدرة اللاعبين علي العودة لمستواهم الفني والبدني في اسرع وقت ، مشيدا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ علي تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي يخضع لها اللاعبين.

كما يدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض ودية ثانية فى معسكر برج العرب عقب لقاء سموحة، المحدد له الأحد المقبل، وذلك على هامش معسكر الفريق حاليا فى برج العرب، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك بقيادة كارتيرون، الموقف النهائى من إقامة ودية ثانية فى المعسكر من عدمه خلال الساعات المقبلة، حيث يواصل الفريق استعداداته فى الوقت الحالى بالتدريبات على فترتين خلال المعسكر الذى انطلق فى برج العرب منذ الخميس الماضى، على أن يستمر المعسكر لمدة 15 يوم ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية.

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من ناحية اخري أعلن طارق يحيى نجم الزمالك السابق عن انتهاء علاقتة كمقدم برامج فى برنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك، وذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا "انتهت تجربتى مع زملكاوى شكرا لكل من انتقد ولكل من مدح.. تجربة أخرى على قناة الزمالك".

وأكد طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك مسبقا أنه تم تصعيد 7 لاعبين من القطاع، منذ انضمامهم لمعسكر الفريق الكروى الأول المقام حاليًا فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، والذى انطلق يوم الخميس الماضى ويستمر لمدة 15 يوما استعداداً لعودة المنافسات الكروية، حيث قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خوض التدريب على فترتين خلال المعسكر، وجاءت بداية التدريبات أمس الجمعة حيث أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا وجاء التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.