الرمادي: 6 أسابيع لا تكفي لإعداد لاعبين ارتاحوا 4 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن فريقه بدأ التحضير للعودة إلى النشاط من خلال الإعداد كمجموعات وخضع اللاعبون إلى عملية الفحوص الطبية اعتباراً من يوم 5 يوليو/ تموز الجاري وانطلق الاعداد الفعلي يوم السبت الماضي.

وقال الرمادي: أعتقد أن 6 أسابيع إعداد قبل بداية المنافسات تعتبر فترة قصيرة للاعبين ظلوا بعيداً عن المستطيل الأخضر وعن ممارسة الأنشطة الرياضية حوالي 4 شهور بسبب جائحة كورونا. بالتأكيد عشنا فترة صعبة بسبب الجائحة ولكن حالياً علينا التعايش مع الموضوع والالتزام بالاجراءات الصحية. كرة القدم أصبحت وفق آلية وفلسفة جديدة فرضتها علينا جائحة كورونا وهذا الوضع عام والفلسفة الجديدة أصبحت على مستوى العالم ويجب أن نكون متصالحين مع المستجدات.

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وتابع الرمادي: بلا شك الاعداد افتقد إلى عناصر مهمة أبرزها افتقاد الرفاهية في الاعداد الطويل للفرق من حيث قضاء أوقات طويلة في التدريبات وكذلك ليس هناك معسكرات خارجية وبعض المستجدات فرضت نفسها على الواقع الكروي، وممارسة الكرة بسبب فيروس وجائحة كورونا افتقدت الحميمية ولأول مرة الاحظ ان اللاعبين كأنهم غرباء عن بعضهم، وهذه الغربة كانت واضحة في أي ملعب للتدريبات في العالم لان اللاعبين كانوا يحبون أن يكونوا كتلة واحدة ومجموعة واحدة من خلال الممارسات المجتمعية مثل المزح والعناق والخروج إلى الأماكن العامة مع بعضهم.

وأكد الرمادي: سنبذل كل ما في وسعنا لاجل تجهيز الفريق بأفضل صورة ولكن هناك دراسات بدأت في الظهور خلال الأيام الماضية تفيد بأن الشدة في التدريبات أحياناً قد تتسبب في إضعاف جهاز المناعة للإنسان.

وحول اللاعبين الذين انضموا إلى نادي عجمان في الأيام الماضية كشف الرمادي «لقد كان عامل ومعيار السن من أهم العوامل التي راعيناها في الاحلال والابدال وتعاقداتنا بصورة عامة رأينا أن تكون نوعية وتعاقدنا مع كل من محمد سرواش وسليمان ناصر وعبد الله صالح وسعد سرور وراشد حسن وندرس إمكانية ضم ما بين لاعبين إلى 3 لاعبين، وغادر كشوفات الفريق حوالي 10 لاعبين هم جابر جاسم وعلي خميس وعبد الله مال الله وعبد الله الجمحي وسعود سعيد ومحمد سبيل ووحيد إسماعيل ومحمد إبراهيم».