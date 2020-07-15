شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة موسم 2020-2021 السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم رابطة المحترفين الإماراتية مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 في الثامنة مساء السبت الموافق 18 يوليو/ تموز الجاري وذلك في مقر وزارة الصحة بإمارة دبي تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول». وجاء اختيار مقر وزارة الصحة تثميناً لجهود خط دفاعنا الأول في التصدي لجائحة كورونا، وسيشهد الحدث مشاركة ضيوف شرف من مختلف مكونات خط الدفاع الأول في سحب القرعة.

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