الجنايني: حزنت من اتهامات الأهلي.. وحالتان فقط للتأجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه موقف الأهلي من تأجيل مباراة القمة 119 أحزنه، مؤكدا أن عقوبة الزمالك بعد انسحابه واضحة، وأن هناك حالاتان فقط لتأجيل المباريات.

وقال الجنايني، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس 1": "حزنت من موقف الأهلي في أزمة تأجيل مباراة القمة الأولى بسبب اتهامات الإدارة لي بالتسبب في تأجيلها (أنا اللي مسكت الشايب في الآخر)".

وأضاف: "قلت سابقا أنه لن يتم تأجيل أي مباراة، لكن تم اتهامي باستفادة البعض من قرار التأجيل".

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وأكمل: "لا أصدر قرارا بناء على أهواء، هناك حالتان فقط للتأجيل، الأولى وفقا لقرار أمني وليس دواعي أمنية، والثانية تتمثل في مواعيد مباريات البطولة الإفريقية بناء على تعديل الاتحاد الإفريقي للمواعيد".

وتابع: "البعض قد يستفسر عن سبب التأجيل في المرة الأولى وعدم التأجيل في المرة الثانية، لكن بعد مباراة السوبر في الإمارات كان هناك قرار أمني بالموافقة على لعب المباراة في الموعد المحدد لها مسبقا".

وأوضح: "في المرة الأولى تم تأجيل المباراة بناء على قرار أمني، وفي المرة الثانية لم يتم التأجيل بسبب قرار أمني أيضا، والتقارير أكدت إمكانية وصول حافلة الزمالك لإستاد القاهرة في مباراة القمة الأخيرة".

وأتم قائلا: "عقوبة الزمالك في القمة ملزمة وتمت وفقا للوائح، اللائحة تقضي باعتبار الفريق المنسحب مهزوما مع خصم 3 نقاط بعد نهاية المسابقة، ومن حق الزمالك اللجوء لأي جهة من أجل الدفاع عن حقوقه".