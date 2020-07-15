محمد سلطان: عدد مسحات فرق الدوري سيقل بعد استئناف البطولة

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن عدد المسحات الطبية لفرق الدوري ستقل بعد استئناف البطولة يوم 6 أغسطس.
قال سلطان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد:"قررنا تقليص مسحات الفرق إلى 40 مسحة نظرًا للتكلفة المالية، وسيتم تقليل العدد لأكثر من ذلك مع استئناف البطولة".
واستبعد محمد سلطان حضور الجماهير مباريات نصف نهائيونهائي دوري أبطال أفريقيا حال إقامة المباريات في مصر.
ولفت إلى أن جميع الحكام سيخضعون لمسحات كورونا قبل كل مباراة في بطولة الدوري الممتاز.
يذكر أن اتحاد الكرة اعلن في وقت سابق استكمال مسابقة الدوري ابتداءا من السادس من أغسطس المقبل بعد توقف دام اكثر من 4 أشهر.
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