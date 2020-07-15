ريال مدريد يطالب جماهيره بعدم التوجه لساحة "ثيبيليس" للاحتفال بالتتويج بالدوري

طالب نادي ريال مدريد الإسباني، جماهيره بعدم التوجه إلى ساحة "ثيبيليس" للاحتفال في حال تتويج النادي الملكي بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، يحث أعضائه ومشجعيه عدم التوجه إلى ساحة "ثيبيليس" في حال فاز الفريق بالليجا.

ونستعرض لكم بيان ريال مدريد :

1.- ندرك جميعاً الوضع الصعب الذي نعيشه والجهود التي يبذلها المجتمع لمكافحة آثار جائحة كوفيد-19. تساهم كرة القدم أيضاً في ذلك، وقد نجحنا، جميعاً معاً، في استئناف

المسابقة في سياق معقد للغاية.

2.- مع تبقي جولتين فقط على انتهاء الليغا، يحظى فريقنا وفريق برشلونة بخيارات التتويج باللقب.

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3.- في حال توّج ريال مدريد بطلاً، فإن اللاعبين لن يتوجهوا إلى أماكن الاحتفال التقليدية، ولاسيما ساحة "ثيبيليس"، ولذلك نسأل أعضاء النادي والمشجعين عدم التوجه إلى تلك الأماكن في حال فاز الفريق باللقب. يجب ان نساهم جميعاً، كما فعلنا حتى

الآن، وبمسؤولية مطلقة، في تجنب مخاطر تفشي المرض.

4.- يشكر ريال مدريد مقدماً تفهم الأعضاء والمشجعين. إن العمل والجهود الحثيثة التي يقدمها اللاعبون والمدربون والطاقم الفني والنادي لتحقيق اللقب ترمي بشكل أساسي إلى مشاركته مع المشجعين، لكننا ندرك أن الأوقات التي نعيشها تلزمنا باتخاذ إجراءات وقائية ضرورية.

5.- يشعر ريال مدريد بأهمية توجيه هذا النداء انطلاقاً من إحساسه بالمسؤولية وقناعته بان أي فوز محتمل لفريقنا لا يجب ان يكون خطوة إلى الوراء في معركة الجميع ضد الجائحة.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر مسابقة الدوري الاسباني برصيد 83 نقطة بفارق اربعة نقاط عن برشلونة