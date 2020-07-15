رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صراع شرس بين فاردي وصلاح وأوباميانج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صراع شرس بين فاردي وصلاح وأوباميانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي أرسنال اليوم الأربعاء 15 يوليو ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل جيمي فاردي نجم نادي ليستر سيتي صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 هدف. بينما يتواجد محترفنا المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول في المركز الثالث من جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدف متساويا مع داني إنجز لاعب ساوثامبتون. ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي: 1-جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 23 هدف 2- بير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 20 هدف 3- محمد صلاع لاعب ليفربول 19 هدف Advertisements 4- داني إنجز لاعب ساوثامبتون 19 هدف 5- رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي 17 هدف 6- أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 16 هدف 7- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 16 هدف 8- راؤول خيمينز لاعب ولفرهامبتون 16 هدف 9- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 16 هدف 10- ساديو ماني لاعب ليفربول 16 هدف 11- تامي إبراهام لاعب تشيلسي 14 هدف

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