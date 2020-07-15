رياضة | الجنايني: الزمالك تعمد عدم خوض مباراة الأهلي في قمة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجنايني: الزمالك تعمد عدم خوض مباراة الأهلي في قمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم عن ماحدث فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والذي لم يذهب الأبيض لخوض اللقاء على ستاد القاهرة فبراير الماضي.

Advertisements

وقال عمرو الجناينى فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :" التقارير أكدت إمكانية وصول أتوبيس الزمالك لاستاد القاهرة في مباراة القمة عقوبات الزمالك في القمة 119 تمت وفقا للوائح".

وتابع :" اللائحة تقضي باعتبار الفريق الذي ينسحب من أي مباراة باعتباره خاسرا وخصم 3 نقاط من رصيده ".

وكان الزمالك قد قرر عدم خوض مباراة الأهلي في قمة الدور الأول للدور الممتاز في فبراير الماضي، لتحتسب النتيحة لصالح الأهلي 2-0.