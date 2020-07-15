شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودي يعلق على المفاوضات لضم محمد شريف وتمديد إعارة أزارو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق خالد الناصر، أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، على الأنباء التي تناولت أمر مفاوضات النادي مع محمد شريف، لاعب الأهلي المعار إلى إنبي.
وقال «الناصر»، في مداخلة هاتفية على قناة «أون تايم 2»: «سياسة نادي الاتفاق الإعلامية واضحة، وهي عدم التصريح أو الحديث عن أي مفاوضات أو صفقات تخص النادي».
وأضاف: «نحن لا نؤكد ولا ننفي أي مفاوضات، شريف لاعب مميز ومعروف، أي لاعب كان في النادي الأهلي أكيد لاعب جيد وذو مستوى عالي، لكن الآن صفوف اللاعبين الأجانب في نادي الاتفاق مكتملة».
وفيما يخص تجديد إعارة وليد أزارو، مهاجم الأهلي المنتهية إعارته للاتفاق، أوضح: «انتهى عقد إعارة أزارو بنهاية يوم 30 يونيو، وتوقف عن المشاركة في التدريبات لحين الاتفاق على تمديد الإعارة».
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