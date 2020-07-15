شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: خمسة أعضاء قليل جدا على مسئولية ملفات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة من قبل الفيفا، أن تعيين خمسة أعضاء في اللجنة قليل جدا على كم الملفات الموجود داخل الجبلاية، موضحا أنه كان يجب زيادة عدد الأعضاء حتى يتمكن المجلس من القيام بمهامه على أكمل وجه.

وأضاف الجنايني في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن محمد فضل من أكثر الشخصيات الدؤوبة علىالعمل باتحاد الكرة، رافضا اتهام فضل بتنفيذ أجندات لصالح المهندس هاني أبوريدة أو غيره من المسئولين".

وأوضح الجنايني، أنه لا يوجد انتماءات لدى أعضاء اللجنة الخماسية مشددا: "رفضت تأجيل المباريات بالتليفون، ومباراة الأهلي والزمالك التى تم تأجيلها جاء بها قرار من الجهات الأمنية".

وأشار إلى أنه تحمل العديد من الاتهامات الباطلة، مثلما حدث في لقاء السوبر وهو برئ منها تماما.

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وسبق للجنايني شغل منصب عضو مجلس إدارة بنادي الزمالك، خلال الفترة من 2006 إلى 2013، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة ما يجعله من اصحاب الخبرة في مجال العمل الرياضي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اسند في أغسطس من العام الماضي، إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة السابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

اللجنة كُلفت طبقا لبيان الفيفا، بإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، على أن يتم معاملتها بصفتها منتخبة بمعنى أنه لا يحث لأيًا من أعضائها الترشح للانتخابات المقبلة.