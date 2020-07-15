شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: لا أؤمن بمبدأ one man show ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة من قبل الفيفا، كواليس توليه المهمة قائلا:"كُلفت بالمهمة من الدكتور اشرف صبحي ومؤسسات الدولة، وشعرت أنها مسئولية وطنية لا يمكن رفضها".

وأضاف الجنايني في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "قد يكون هاني أبوريدة بصفته عضوا في المكتب التنفيذي للفيفا له دور في ترشيحي، لكن المهمة جاءت من الدولة في المقام الأول".

ورفض الجنايني الكشف عن معايير اختيار معاونيه في اللجنة الخماسية قائلا:"ايا من كان اختار أعضاء اللجنة فله كل الشكر، لأنها مجموعة رائعة ومتعاونة، وأنا بطبعي لا أؤمن بمبدأ one man show".

وسبق للجنايني شغل منصب عضو مجلس إدارة بنادي الزمالك، خلال الفترة من 2006 إلى 2013، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة ما يجعله من اصحاب الخبرة في مجال العمل الرياضي.

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كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اسند في أغسطس من العام الماضي، إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة السابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

اللجنة كُلفت طبقا لبيان الفيفا، بإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، على أن يتم معاملتها بصفتها منتخبة بمعنى أنه لا يحث لأيًا من أعضائها الترشح للانتخابات المقبلة.