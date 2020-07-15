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شكرا لقرائتكم خبر عن من فعلها أفضل؟!.. استفتاء لجماهير الأهلى عن " قفزة الهواء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عددًا من الصور لبعض لاعبى الفريق الأول أثناء قيامهم بالقفز فى الهواء، وتساءلت الصفحة عن أفضل لاعب نفذ تلك القفزة، حيث جاءت الصور لكل من النيجيرى جونيور أجايى، السنغالى أليو بادجى، المالى أليو ديانج، الأنجولى جيرالدو دا كوستا، رمضان صبحى، محمود متولى، ومحمد هانى.
وخاض فريق الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، مرانًا قويًا على ملعب التتش تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، كما خاض الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
فيما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتصويب على المرمى، وقام رينيه فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت في فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية، ويخوض الأهلي تجربة ودية يوم 23 يوليو الجاري أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي للارتباطات المقبلة.
على صعيد متصل، خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، في المران وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي نفذها الفريق في التدريبات خلال المرحلة الماضية، وشارك حمدي فتحي في الـ«تراي ماتش»، بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.
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