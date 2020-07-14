شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة سام مرسي.. ويجان يسحق هال سيتي بثمانية نظيفة في «تشامبيونشيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق ويجان أتليتك فوزًا كبيرًا بثمانية أهداف مقابل لاشيء على ضيفه هال سيتي، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب دي دبليو، في اطار الجولة 44 من دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم «تشامبيونشيب».

سجل أهداف ويجان الثمانية، بالترتيب كال نايسميث (2)، كيفر مور (27)، كيران دويل (32)، جمال لو (37)، كيفر مور (40)، كيران دويل (42)، جوزيف ويليامز (45)، كيران دويل (65).

وشارك الدولي المصري سام مرسي في المباراة قائد ويجان في المباراة منذ البداية حتى نهايتها.

بهذه النتيجة وارتفع رصيد ويجان إلى 57 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد هال عند 45 نقطة في المركز الثاني والعشرين.