تعثر تشيلسي أوروبياً لن يشكل عائقاً أمام إنضمام هافيرتز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

تحدثت تقارير صحفية عن دفعة معنوية قدمها لاعب ​باير ليفركوزن​، ​كاي هافيرتز​، لإنعاش آمال ​تشيلسي​ بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.



وترغب عدة أندية بالحصول على خدمات اللاعب الالماني نهاية الموسم الحالي أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.

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وأشارت شبكة "بي بي سي" العالمية، إلى أن هافيرتز ليس مهتماً بدرجة كبيرة بفكرة الانتقال إلى نادِ يلعب في دوري أبطال أوروبا، الموسم القادم.

وأضافت أن اللعب في دوري الأبطال يمثل أمراً هاما بالنسبة لهافيرتز، ولكنه في الوقت عينه لا يعتبر شيئاً حاسماً عند اتخاذ قرار يخص مستقبله.

ولفتت إلى أن هناك أموراً أخرى تهم هافيرتز في النادي الذي يريد الانضمام إلى صفوفه، ومن ضمنها الخطط المستقبلية لهذا الفريق، وأهدافه على المدى البعيد وذلك يُعد دفعة قوية بالنسبة لتشيلسي، نظراً لعدم ضمانه التأهل دوري الأبطال حتى الآن.