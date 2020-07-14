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أوزيل يؤكد جهوزيته لمواجهة ليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

أعلن نجم نادي ​آرسنال​ الإنكليزي، ​مسعود أوزيل​ جهوزيته للعودة إلى البساط الأخضر من جديد بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب وتحديداً منذ ما قبل توقف النشاط الرياضي جراء تفشي فيروس .

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ويستعد الغانرز لمواجهة ​ليفربول​ الذي ضمن لقب الدوري الانكليزي الممتاز، غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 36 على ملعب الإمارات.

ونشر أوزيل صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" خلال مشاركته في تدريبات آرسنال تحضيراً لمواجهة الريدز وعلق عليها: "أنا جاهز".

ولم يشارك الالماني في أي مباراة مع فريقه منذ استئناف الموسم في 17 حزيران الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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