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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوزيل يؤكد جهوزيته لمواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
أعلن نجم نادي آرسنال الإنكليزي، مسعود أوزيل جهوزيته للعودة إلى البساط الأخضر من جديد بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب وتحديداً منذ ما قبل توقف النشاط الرياضي جراء تفشي فيروس كورونا.
ويستعد الغانرز لمواجهة ليفربول الذي ضمن لقب الدوري الانكليزي الممتاز، غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 36 على ملعب الإمارات.
ونشر أوزيل صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" خلال مشاركته في تدريبات آرسنال تحضيراً لمواجهة الريدز وعلق عليها: "أنا جاهز".
ولم يشارك الالماني في أي مباراة مع فريقه منذ استئناف الموسم في 17 حزيران الماضي.
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