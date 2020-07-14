شكرا لقرائتكم إقامة قرعة الدوري الإماراتي في مقر وزارة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حددت يوم الاثنين رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، يوم 18 يوليو الجاري، موعداً لإجراء قرعة الموسم الجديد من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي 2020-2021.

وذكرت الرابطة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن القرعة سيتم إقامتها في مقر وزارة الصحة في دبي، تحت شعار "شكرا خط دفاعنا الأول"، تقديرا لجهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن الحدث سيشهد مشاركة ضيوف شرف من مختلف المشاركين في مكافحة كورونا في البلاد، في عملية سحب القرعة.

وكانت الرابطة قررت في وقت سابق عدم استكمال موسم 2019 - 2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.