الاتحاد المصري يكشف موعد تطبيق الفار في الدوري ويوضح مصير السماعات!

أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم وجيه احمد، جاهزية الحكم لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 6 اغسطس المقبل.

وقال وجيه احمد في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت “مستعدون تماما لانطلاق بطولة الدوري المصري، قمنا بتجهيز الحكام من خلال معسكرين على اعلى مستوى”.

وأضاف “ننتظر وصول السماعات الجديدة الخاصة بالحكام، وسنستكمل بها مباريات بطولة الدوري الممتاز، التأخر في الحصول عليها كان بسبب غلق خطوط الطيران على خلفية تفشي فيروس كورونا“.

وتابع “سنجري المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” يوم 16 يوليو الجاري، للتأكد من عدم اصابة أي حكم، ونتمنى أن تكون النتيجة سلبية”.

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وأتم “سيتم استخدام خاصية “الفار” مع بداية مباريات الدوري يوم 6 اغسطس، خاصة وأن السماعات الخاصة بحكام الفار ستصل قريبا”.

وعاني حكام الدوري المصري كثيرا خلال إدارتهم للمباريات قبل التوقف بسبب سوء السماعات الخاصة بهم، والتي كان تسبب لهم العديد من المشاكل.

ويحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، وله مباراة مؤجلة ضد انبي، والتي من المقرر اقامتها يوم 6 اغسطس، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.

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