شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من «الخطيب» لمنابر الأهلي الإعلامية بشأن تحقيقات البلاغات ضد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، توجيهاته لكل المنابر الإعلامية المملوكة للأهلي بشأن ما يتم تداوله بخصوص البلاغات التي تقدم بها للنيابة العامة عن نفسه أو بصفته رئيس مجلس إدارة الأهلي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، طلب «الخطيب» عدم تناول أو إصدار أي معلومات في هذا الشأن، مؤكدًا أن التحقيقات بيد النيابة العامة، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك الأمر.

وبدأت نيابة الاستئناف بالقاهرة، صباح الثلاثاء، التحقيق في البلاغ المقدم من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يتهم فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالسب والقذف وإهانة الشعب المصري في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم فريق المحامين عن الخطيب للنيابة عددًا من الفيديوهات التي تتضمن التسجيل الصوتي وصورًا ضوئية لصفحة رئيس الزمالك.

وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»، إن النيابة ستحدد خلال ساعات موعد جلسة للاستماع لأقوال الخطيب فيما جاء في بلاغه، وبناءً على التحقيقات ستقدم النيابة العامة طلبًا آخر لمجلس النواب لرفع الحصانة عن مرتضى للتحقيق طبقا للإجراءات والقانون.

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