شكرا لقرائتكم سعفان الصغير:المحمدي يتلقى العلاج في القاهرة ويعود لتدريبات الاسماعيلي السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي أنه لا جديد حول باهر المحمدي لاعب الفريق، مضيفاً في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت أن اللاعب يخضع للعلاج في القاهرة في الوقت الحالي وسيعود إلى تدريبات الإسماعيلي السبت المقبل، وذلك في ظل الأنباء التي تناثرت الساعات الماضية حول تجدد مفاوضات الأهلي مع اللاعب بعد بوست غامض نشره باهر عبر تويتر كاتباً "جاري التحميل".

وواصل الصغير"صرفنا مستحقات جميع اللاعبين رغم أزمة كورونا وموراد النادي تحسنت مع إبراهيم عثمان وهناك 6 أو 7 ناشئين يتدربوا مع الفريق الأول لن يحصلوا على فرصة بسبب صعوبة المباريات في الفترة الحالية وضيق الوقت وننتظر بداية الموسم الجديد لمنحهم فرصة مع الفريق.

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ورفض باهر المحمدى عرض ناديه الخاص بتمديد عقده موسما إضافيا مقابل الموافقة على احترافه بنهاية الموسم الجارى، حيث وضع مسئولو الدراويش شرطًا للموافقة على إعارة باهر المحمدى بنهاية الموسم الجارى لأى من الأندية الخليجية تمديد اللاعب تعاقده لمدة موسم إضافى، لاسيما أن عقد باهر مع الدراويش يتبقى به 3 سنوات، لذلك اشترطوا تعاقد اللاعب ليصبح مرتبطا بعقد لمدة 4 سنوات من أجل الموافقة على رحيله.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه، عن طريق بعض الوسطاء، أنه لم يوقع للأهلى مثلما تردد، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يسعى لإقحام نفسه فى دوامة التوقيع لناديين، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد مع قلعة الدراويش. وقال المصدر : "باهر لم يوقع للأهلى وأبلغ إدارة ناديه بذلك، وأبلغهم أيضاَ بتمسكه بالرحيل نهاية الموسم للاحتراف الخارجى، مثلما وعده رئيس النادى فى وقت سابق، وهو الحلم الذى لن يتنازل عنه مجدداً".