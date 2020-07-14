شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستئناف» تبدأ التحقيق في بلاغ الخطيب ضد مرتضى.. وجلسة استماع لـ«بيبو» خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة الاستئناف بالقاهرة صباح اليوم، الثلاثاء، التحقيق في البلاغ المقدم من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والذي يتهم فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالسب والقذف وإهانة الشعب المصري في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم فريق المحامين عن الخطيب للنيابة عددًا من الفيديوهات التي تتضمن التسجيل الصوتي وصورًا ضوئية لصفحة رئيس الزمالك.

وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»، إن النيابة ستحدد خلال ساعات موعد جلسة للاستماع لأقوال الخطيب، فيما جاء في بلاغه، وبناءً على التحقيقات ستقدم النيابة العامه طلبًا آخر لمجلس النواب لرفع الحصانة عن مرتضى للتحقيق طبقا للإجراءات والقانون.

كان الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، تقدم ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ 12-7-2020 ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس، يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك، تسيء لرئيس النادي الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمئة مليون مصري.

وجاء في البلاغ أن العبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: «البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية، وقال: «عليّ الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث اإن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مساءلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما جاء أيضًا بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير.

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وأكد محمود الخطيب في بلاغه أنه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم، لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.