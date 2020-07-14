شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب في ظهور صلاح الـ 150: «كنا محظوظين بالتعاقد معه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بالثلاثي الهجومي لفريقه بعد كل ما قدموه خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة أرسنال الإنجليزي: «صلاح لعب 50 مباراة هذا الموسم، كنا محظوظين أنه لم يصب، هذا أمر لا يصدق، أتذكر اللحظة الإيجابية التي وقعنا معه فيها، وساديو يلعب في نفس المركز، ولكن قلت إنه يلعب على اليسار أيضًا، كانت الأمور واضحة من البداية، لقد سجل ثلاثتهم (صلاح، ماني وفيرمينو) 250 هدفًا».

وأضاف كلوب: «أرسنال فريق مثير لديه لاعبون هجوميون ذوو خبرة، أرتيتا جزء من جيل جديد مثير يمكننا أن نرى تأثير بيب جوارديولا الذي عمل معه».

وعن مستقبل ديان لوفرين مدافع الريدز قال كلوب: «ديان جزء مهم من الفريق، لعب 15 مباراة هذا الموسم، تعرض للإصابة عدة مرات، نثق في قدراته كثيرًا، وليس هناك أكثر من ذلك لأقوله».

ويستعد ليفربول ليحل ضيفًا على أرسنال في ملعب الإمارات مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهو الظهور رقم 150 لمحمد صلاح منذ انضمامه لليفربول الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول حسم لقب بريميرليج قبل نهاية البطولة بسبع جولات، بينما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 50 نقطة ويسعى لحسم مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

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