شكرا لقرائتكم تعرف على قيمة ميسى التسويقية بعد تأكيد رئيس الزمالك قدرته على شراء اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبلغ القيمة التسويقية للاعب الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى 112 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت ، فى ظل إعلان رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور عن إمكانية شراؤه و ضمه لصفوف الفريق الأبيض ، حيث أكد رئيس الزمالك على إمكانية شراء ميسى عبر برنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك ، مشيرا إلى إمكانيات النادى فى ظل ما يقوم به من مجهودات لخدمة القلعة البيضاء و الأعضاء.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات لقناة الزمالك على إمكانية ناديه المالية الكبيرة بسبب العضويات الجديدة و أنه يستطيع الآن شراء ليونيل ميسي نجم برشلونه الإسباني ومنتخب الأرجنتين.

وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أسعار العضويات الجديدة لفرع النادى الأبيض بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما فتح مجلس قلعة ميت عقبة، باب الاشتراكات فى الفراع الجديد، بداية من يوم الأحد 12 يوليو الجارى، حيث تم فتح المقر الرئيسى للأعضاء الراغبين فى تسديد اشتراكات الفرع الجديد، بعدما قرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الأسعار لأول 9 ألاف عضو مُشترك ويؤكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن المرحلة الأولى فى الفرع الجديد ستنتهى بعد 6 أشهر.

Advertisements

وتقرر أن تكون أسعار عضويات نادى الزمالك بفرع السادس من أكتوبر للراغبين فى التسديد بداية من يوم الأحد المقبل، بقيمة 60 ألف جنيه لأول ثلاثة ألاف عضو يتقدمون للحصول على العضوية و70 ألف جنيه لثانى ثلاثة ألاف عضو يتقدم، و80 ألف جنيه لثالث ثلاثة ألاف عضو يتقدمون، وبهذا يكون أول 9 ألاف عضو يتقدمون للحصول على عضوية فرع الزمالك الجديد سيستفادون من تخفيض على قيمة العضوية الأساسى.

فيما تقرر أن تكون أسعار العضويات الجديدة فى فرع ميت عقبة بداية من أول أغسطس كالتالى: 180 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات العليا، و210 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات المتوسطة، و240 ألف جنيه للأعضاء الذين لا يمتلكون مؤهلات دراسية، فيما ستكون العضويات الاستثنائية بقيمة 80 ألف جنيه.