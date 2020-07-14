شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يجرى مسحة كورونا الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات المسحة الطبية الرابعة والتي يتم من خلالها الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية التي يتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” قبل استئناف بطولة الدوري العام مطلع أغسطس المقبل.

كان المصري البورسعيدى قد سبق له اجراء ثلاث مسحات طبية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية وهي المسحات التي كانت نتائجها سلبية للجميع .

اتفق مسئولو المصرى البورسعيدى على إقامة 4 وديات فى معسكره المغلق المقرر إقامته نهاية الشهر الجارى بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الدورى فى السادس من أغسطس المقبل بعد التوقف الذى دام لأكثر من 4 شهور بسبب جائحة كورونا التى أصابت العالم منذ بداية العام الحالي.

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ومن المقرر أن يواجه المصري نظيره طنطا يوم 23 يوليو، وسموحة 26 يوليو، وبيراميدز 29 يوليو، ويتفاوض مسئولو المصري مع الاتحاد السكندري على موعد للودية.

من ناحية أخرى اقترب استاد السويس من استضافة مباريات فريق المصرى البورسعيدى فى الدورى العام هذا الموسم، وينتظر اتحاد الكرة وصول الموافقات الأمنية على جدول الدورى حتى يتم إعلانه وإرساله للأندية.

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.