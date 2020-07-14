شكرا لقرائتكم "شباب ضد التحرش".. لقاء أون لاين لمحاربة الظاهرة برعاية وزارة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظمت وزارة الشباب والرياضة لقاء أون لاين حول التصدى لظاهرة التحرش تحت شعار "شباب ضد التحرش" وذلك بحضور الدكتور اشرف صبحى – وزير الشباب والرياضة، الدكتورة مايا مرسى - رئيس المجلس القومى للمرأة، دينا فؤاد – رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، دكتور عمرو الوردانى – امين الفتوى ومدير التدريب ورئيس وحدة الارشاد الأسرى بدار الإفتاء المصرية،، بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين فى مشروع "شباب ضد التحرش" من مختلف محافظات الجمهورية، أدار اللقاء دكتور يوسف وردانى مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية.

فى كلمته، تحدث الدكتور أشرف صبحى – وزير الشباب والرياضة عن دور الوزارة فى مواجهة ظاهرة التحرش منذ عام 2014، والجهد المبذول من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً للبرامج والأنشطة التى تنفذها الوزارة بمراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية لتوعية الشباب للتصدى لظاهرة التحرش.

قال وزير الشباب والرياضة :" الوزارة تعمل على منظومة متكاملة تركز على محور سياسة مكافحة التحرش تتضمن إجراءات ناجزة لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلى أنشطة متكاملة فى مختلف المحافظات مع دمج جميع الطبقات مثل برنامج الويندو للدفاع عن النفس، والتوعية بحقوق المرأة، تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، والقضايا السكانية، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية لمواجهة التحرش".

أضاف وزير الشباب والرياضة:" يجب أن نحلل الظاهرة بشكل كبير، ويجب أن نُفعِّل الحوار الفكرى والمجتمعى لمواجهة الظاهرة، وكان لدينا التصميم لإدخال الرياضة لتصبح مكون لمجابهة التحرش، فالرياضة والفن أدوات محفزة لمواجهة التحرش باعتبارها أدوات يقبل عليها الشباب".

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من جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسي:" دور وزارة الشباب والرياضة كبير جدا لمجابهة ظاهرة التحرش، وهناك ضرورة ملحة لتكثيف التوعية بوجود قانون التحرش وهتك العرض وقانون الجرائم الالكترونية وقانون الاغتصاب باعتبارها مظلة تشريعية قوية".

فيما تحدث دكتور عمرو الوردانى عن كيفية تعامل دار الإفتاء المصرية مع ظاهرة التحرش، قائلاً: "إن ظاهرة التحرش ظاهرة مجتمعية، وهناك ضرورة لتأسيس الوعى وحراسة القيم وترميم المجتمع ودعم التنمية، فقضية التحرش تأتى فى قلب ترميم المجتمع، ولن يكون هناك دعم للتنمية اذا لم يشعر المواطن بقدر كبير من الأمان والطمأنينة وأيضا ذلك يشتبك مع قضية التحرش بشكل كبير".

تابع امين الفتوى ومدير التدريب ورئيس وحدة الارشاد الأسرى بدار الإفتاء المصرية :"يجب التخلص من مفهوم احتلال المفاهيم وأول مفهوم هو مفهوم احتلال المرأة، فمفهوم المرأة تم احتلاله بشكل كثيف، وهناك ضرورة ملحة لتصحيح المفاهيم بأن نجمع كل المفاهيم التى تحاول أن تفسد علينا قضية التعامل مع المرأة، وأؤكد أن التحرش ظاهرة اجتماعية لا تتعلق بالمرأة ولكن تتعلق بسيكولوجية المتحرش".