شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء إلغاء معسكر الأهلى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر معسكر الفريق، الذى كان من المفترض إقامته فى برج العرب خلال الفترة المقبلة، ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق، للمسحة الطبية الرابعة صباح غدٍ الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع استعداداً لاستئناف بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.

وهناك 3 أسباب رئيسية وراء إلغاء معسكر الأهلى في برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدورى التي يتصدرها الأحمر برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن الوصيف نادى المقاولون مع تبقى مباراة للأهلى.

Advertisements

ولمعرفة الـ3 أسباب التي أدت إلى إلغاء معسكر برج العرب من هنا

وأجرى الأهلى ثلاث مسحات طبية فى وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التى يطبقها النادى الأهلي.

ويحرص النادى الأهلى على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، تضمن قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، فى إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.