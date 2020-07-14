أليو ديانج : التتويج بدوري أبطال إفريقيا حلم كبير للجيل الحالي في الأهلي

أكد المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، على أهمية بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية بالنسبة لناديه.

وقل ديانج : «التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري الأبطال حلم كبير ‏بالنسبة إلينا جميعًا لإسعاد جماهير الأهلي، وأنا واحد من هؤلاء اللاعبين الذي يحلمون ويرغبون

بكل قوة في الفوز ‏باللقب، وأن يقترن اسم الجيل الحالي مع أساطير النادي، الذين سبق لهم تحقيق هذا اللقب من قبل، لذلك لن ندخر جهدًا في سبيل تحقيق هذا الحلم».‏وأوضح ديانج أنه يدرك جيدًا مدى قيمة وأهمية التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو شخصيًّا ينتظر هذا اللقب، لتحقيق حلم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة، خاصة أن المشاركة في بطولة عالمية بهذا الحجم تعد حلمًا بالنسبة إليه يتمنى تحقيقه، مشيرًا إلى أن‏ تركيز اللاعبين والجهاز الفني في الوقت الحالي منصب على استكمال ‏بطولة الدوري الممتاز.‏