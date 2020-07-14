رياضة | الإمارات تنفي تقدمها بعرض لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات تنفي تقدمها بعرض لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى عضو الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام بالإمارات، علي حمد، تقدم بلاده بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وقال علي حمد في تصريحات تلفزيونية بقناة "أون تايم سبورت" المصرية، اليوم الإثنين:" لأول مرة نسمع عن تقدم الامارات بعرض إلى الاتحاد الافريقي لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "لم ندرس او نتطرق في الإمارات لإستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا المتبقية، وكل ما يتردد بشأن هذا الموضوع غير صحيح".

وكان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أعلن اعتذار بلاده بشكل رسمي عن عدم استضافة المراحل المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي