شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتدخل لإقناع شقيقه عبد الله بالانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ملف تجديد عبد الله جمعة نجم الزمالك والمنتخب الوطني مع ناديه لن يكون بالأمر السهل، خاصة في ظل وجود خلاف بين اللاعب وناديه، بعد رفض اللاعب الحصول على 4 ملايين جنيه سنويًا في العقد الجديد، خاصة أن قيمة عقده الحالي لم تتجاوز حاجز المليون و800 الف جنيه، مطالبًا الإدارة البيضاء بالحصول على 7 ملايين جنيه في الموسم لتمديد عقده لمدة 3 مواسم أخرى.

وأفادت مصادر بأن صالح جمعة يدعم شقيقه في رفض القيمة الموضوعة له من الزمالك للتجديد، بل وتحدث معه عن إمكانية انتقاله للأهلي خلال الفترة المقبلة وبالتحديد بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، خاصة أنه يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مؤكدًا لشقيقه أن وضعه في الأهلي سيكون أفضل وسيتم تقديره بشكل يليق بإمكانياته الفنية والبدنية.

في الوقت الذي يمتد عقد صالح جمعة مع الأهلي لمدة 3 مواسم مقبلة، ويُناقش مسئولو الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مستقبل صالح جمعة، سواء باستمراره مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، أو سيتم اعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه سواء محلياً أو خارجياً.

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واختلف الوضع في الأيام الأخيرة بعد سماح فايلر لصالح جمعة بالتدريب مع الفريق قبل وصوله القاهرة، وذلك بتدخل من ديفيد سيزا المدرب العام الذي توسط لدى فايلر للسماح للاعب بخوض التدريبات الجماعية للأهلي، بعدما لاحظه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد، وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات، سواء على المستوى المحلى أو القاري.