أمير مرتضى يكشف حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة ما يتردد بشأن تعاقد القلعة البيضاء مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز.
وارتبط اسم دونجا في الفترة الأخيرة بالانتقال لنادي الزمالك خلال الموسمالمقبل، وذلك بحسب العديد من التقارير الإعلامية.
ونفى منصور خلال تصريحات تليفيزيونية عبر قناة النهار، حصول نادي الزمالك على توقيع دونجا، مؤكداً أن الزمالك لن يبرم أي صفقاتإلا عن طريق القنوات الشرعية.
وأضاف المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن هناك جلسة جمعت مسؤولين من إدارة النادي الأبيض مع اللاعب لمعرفة رغبته في الانضمام للقلعة البيضاء.
يذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق استكمال مسابقة الدوري للموسم الحالي، ابتداءا من السادس من أغسطس المقبل.
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