اتحاد الكرة يعلن اقتراب مصر من استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن اقتراب مصر من استضافة ماتبقي من مباريات دوري ابطال إفريقيا الحالي، بعد أخذ الضوء الأخضر من الحكومة المصرية، والتقدم بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي

وقال فضل في حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم: " نحن الوحيدين حتي الأن من تقدمنا

بطلب رسمي حتي للاتحاد الإفريقي لاستضافة مباريات الدور نصف النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا الحالية، ونقترب بشدة من حسم الأمر خصوصا مع وجود هاني أبوريدة في المكتب التنفيذي في الكاف "

وأضاف فضل: " تحدثت مع سكرتير عام الكاف، وأكد ليي اننا

الوحيدون الذين تقدمنا بطلب رسمي، ولكن المغرب وتونس ينويان إستضافة أيضا تلك المباريات ولكن لم يتقدما بطلب للكاف حتي وقتنا هذا "

وأتم فضل: " اعتقد أن المغرب بعيدة عن استضافةمباريات الدوري الإفريقي، لكونه مستضيفة للكنفدرالية، واعتقد لن يمانعون استضافتنا لدمباريات دوري الأبطال ، فنحن لدينا فرقتين في البطولة ونسعي لاستضاففتها، وهم أيضا لديهم فرقتين من المغرب في الكنفدرالية، وسيستضيفونها، وبالتالي لن تكون هناك نقطة خلاف علي هذا الأمر"