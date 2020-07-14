رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ32 بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ32 بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الإثنين، بفوز كاسح لنادي إنتر ميلان على ضيفه تورينو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المُباراة التي جمعت بينهما، على ملعب سان سيرو.

وأضاف أندريا بيلوتي أول أهداف اللقاء لصالح تورينيو عند الدقيقة 17، قبل أن يدرك أشلي يونج هدف التعادل للإنتر ميلان عند الدقيقة 48، فيما أحرز دييجو جودين الهدف الثاني في الدقيقة 51، وسجل لاوتارو مارتينيز الثلاثية في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجه ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 76 نقطة، بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 34 في المركز السادس عشر.

ويحتل تشيرو إيموبلي، لاغب لاتسيو صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعدما أحرز 29 هدفا، ويلاحقه البرازيلي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس برصيد 28 هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:-

1- تشيرو إيموبلي.. 29 هدف

2- كريستيانو رونالدو.. 28 هدف

3- روميلو لوكاكو.. 20 هدف

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4- جواو بيدرو .. 17 هدف

5- لويس مورييل.. 17 هدف

6- فرانشيسكو كابوتو.. 16 هدف

7- جوسيب اليسيتش.. 15 هدف

8- دوفان زاباتا.. 15 هدف

9- ايدين دزيكو.. 14 هدف

10- أندريا بيلوتي.. 14 هدف

11- لاوتارو مارتينيز ..13 هدف