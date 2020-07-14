شكرا لقرائتكم رئيس نادي النجوم: كريم فؤاد سيكون فى بنفيكا خلال الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي، سيخوض فترة معايشة بنادي بنفكيا البرتغالي لمدة 15 يوما.

وقال الطويلة فى تصريحات تلفزيونية: "إنبي كان يريد الحصول على كريم فؤاد لمدة موسمين ولكننا رفضنا٬ وأتمني له الإحتراف أفضل وكورونا عطلت خروجه لقضاء فترة معايشة".

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وأضاف: "كريم سيتواجد مع الفريق الرديف لنادي بنفيكا في أول موسم من أجل اكتساب الخبرات، مثلما حدث مع عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني".