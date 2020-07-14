شكرا لقرائتكم رئيس نادي النجوم: كريم فؤاد سيكون فى بنفيكا خلال الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي، سيخوض فترة معايشة بنادي بنفكيا البرتغالي لمدة 15 يوما.
وقال الطويلة فى تصريحات تلفزيونية: "إنبي كان يريد الحصول على كريم فؤاد لمدة موسمين ولكننا رفضنا٬ وأتمني له الإحتراف أفضل وكورونا عطلت خروجه لقضاء فترة معايشة".
وأضاف: "كريم سيتواجد مع الفريق الرديف لنادي بنفيكا في أول موسم من أجل اكتساب الخبرات، مثلما حدث مع عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني".
وتلقى كريم فؤاد 3 عروض برتغالية خلال الفترة الماضية أحدهما عرض معايشة والأخر عرض شراء نهائى والأخير عرض إعارة بنية البيع، إلا أن الأهلى لازال متمسكاً بضم اللاعب الذى يعد مستقبل الجبهة اليمنى فى مصر على حد وصف مسئولى القلعة الحمراء.
وتألق كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبى بقميص النادى البترولى هذا الموسم، ليدخل دائرة اهتمامات الأهلى نظراً لإمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة، فضلاً عن صغر سنه فهو من مواليد 1999 وبالتالى سيتم قيده تحت السن فى الموسم الجديد.
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