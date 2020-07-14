شكرا لقرائتكم فضل: لا يوجد خلافات مع جهاز البدري بسبب الرواتب.. وحققنا في أكثر من 300 شكوى بشئون اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شدد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على أن حسام الزناتي كادر قوي وكان الله في عونه وسيكون اضافة قوية للكرة المصرية
قال في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: حققنا في أكثر من 300 شكوى في لجنة شئون اللاعبين وهو ما كان سبب في خلاف بعض الأندية معنا.
اصل: لا يوجد خلاف مع حسام البدري وجهازه بشأن تخفيض رواتبهم في اتحاد الكرة بسبب جائحة كورونا بل بالعكس هم من طلبوا ذلك.
أكمل: الـ5 تغييرات لمساعدة اللاعبين بسبب ضغط المباريات ويمنح مساحة للمدربين بشأن الاختيارات.
كشف أنه لا يوجد نادي معترض على عودة الدوري شكل رسمي إلا نادي مصر كان قد أرسل خطاب وتراجع ثاني يوم.
وعن صفقة انضمام طاهر محمد طاهر وانتقاله للأهلي ودوره في التفوض مع اللاعب من قبل أكد: تربطني به صلة قرابة وهو ما سهل في تفاوضي معه وحسام غالي أول من طلب التعاقد معه.
أضاف: أمير توفيق أقوى صفقة للأهلي وهو شخص رزين ومثقف، ووجودك في الأهلي قوة رهيبة وعندما تتفاوض تكون قد أنجزت 90% من مهمتك.
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