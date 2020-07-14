الزمالك يواصل استعداده خلال معسكره ببرج العرب ويكتفي بوديتين

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جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك استعداداته لعودة المنافسات الكروية فى معسكره المغلق بمدينة برج العرب، الذى انطلق يوم الخميس ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل حيث يخوض الفريق مرانه على فترتين الزمالك يستقر على الاكتفاء بوديتين فى معسكر برج العرب واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الاكتفاء بوديتين فقط خلال معسكر الفريق الحالى حيث أنهى جهاز الفريق الأبيض الاتفاق على ودية مع سموحة، يوم الأحد المقبل، وجارى الاتفاق على ودية أخرى يوم 23 من شهر يوليو الجارى ستكون بمثابة ختام للمعسكر وحرصت إدارة الزمالك والجهاز الطبى على تحصين اللاعبين بمجموعة من الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا على رأسها إقامة كل لاعب فى غرفة بمفرده فى معسكر برج العرب بالإضافة إلى توفير كل طلبات الجهاز الفنى من مطهرات فى أرض الملعب أو أى أمور خاصة بالحفاظ على اللاعبين سواء من توفير أجهزة اللياقة البدنية فى أماكن مفتوحة فى الملعب لتنفيذ كل التعليمات الاحترازية مع إجراء مسحة جديدة أمس خاصة بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين خلال المعسكر على أن يخضع اللاعبين لتحاليل جديدة قبل وبعد المباريات الودية المقبلة للفريق.
من ناحية أخري، كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الإدارة البيضاء ستمنح المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى، موافقة على الاستمرار ضمن صفوف النادى المغربى خلال الفترة الحالية للمشاركة معه فى منافسات البطولة المغربية خاصة بعد التوقف الكروى الذى شهده العالم نتيجة جائحة كورونا، وطلب الزمالك من الرجاء فى الفترة الماضية بإخلاء طرف أحداد وذلك لعدم تفعيل بند الشراء النهائى فى 30 يونيو الماضى وتابع المصدر ذاته إن الرجاء لن يستطيع إشراك أحداد أمام الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا سوى بسداد 200 ألف دولار، لذا سيستمر اللاعب مع الفريق المغربى للمشاركة فى مباريات الدورى المغربى المقرر استئنافها فى 25 يوليو الجارى على أن تنتهى فى 13 سبتمبر المقبل، ثم سيعود بعد ذلك اللاعب إلى الزمالك بعد المخاطبات التى تمت خلال الفترة الأخيرة بين الناديين.
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