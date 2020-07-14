شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل استعداده خلال معسكره ببرج العرب ويكتفي بوديتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك استعداداته لعودة المنافسات الكروية فى معسكره المغلق بمدينة برج العرب، الذى انطلق يوم الخميس ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل حيث يخوض الفريق مرانه على فترتين الزمالك يستقر على الاكتفاء بوديتين فى معسكر برج العرب واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الاكتفاء بوديتين فقط خلال معسكر الفريق الحالى حيث أنهى جهاز الفريق الأبيض الاتفاق على ودية مع سموحة، يوم الأحد المقبل، وجارى الاتفاق على ودية أخرى يوم 23 من شهر يوليو الجارى ستكون بمثابة ختام للمعسكر وحرصت إدارة الزمالك والجهاز الطبى على تحصين اللاعبين بمجموعة من الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا على رأسها إقامة كل لاعب فى غرفة بمفرده فى معسكر برج العرب بالإضافة إلى توفير كل طلبات الجهاز الفنى من مطهرات فى أرض الملعب أو أى أمور خاصة بالحفاظ على اللاعبين سواء من توفير أجهزة اللياقة البدنية فى أماكن مفتوحة فى الملعب لتنفيذ كل التعليمات الاحترازية مع إجراء مسحة جديدة أمس خاصة بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين خلال المعسكر على أن يخضع اللاعبين لتحاليل جديدة قبل وبعد المباريات الودية المقبلة للفريق.

من ناحية أخري، كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الإدارة البيضاء ستمنح المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى، موافقة على الاستمرار ضمن صفوف النادى المغربى خلال الفترة الحالية للمشاركة معه فى منافسات البطولة المغربية خاصة بعد التوقف الكروى الذى شهده العالم نتيجة جائحة كورونا، وطلب الزمالك من الرجاء فى الفترة الماضية بإخلاء طرف أحداد وذلك لعدم تفعيل بند الشراء النهائى فى 30 يونيو الماضى وتابع المصدر ذاته إن الرجاء لن يستطيع إشراك أحداد أمام الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا سوى بسداد 200 ألف دولار، لذا سيستمر اللاعب مع الفريق المغربى للمشاركة فى مباريات الدورى المغربى المقرر استئنافها فى 25 يوليو الجارى على أن تنتهى فى 13 سبتمبر المقبل، ثم سيعود بعد ذلك اللاعب إلى الزمالك بعد المخاطبات التى تمت خلال الفترة الأخيرة بين الناديين.