شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: الزمالك سينهي الموسم في المركز الثاني حال استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فريقه سينهى الدوري في المركز الثانى حال استئنافه. وعن قضية لقب نادى القرن أضاف أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية:" الزمالك جهز مذكرة لإرسالها إلى كاف للبحث عن حقه في قضية نادي القرن". تابع:" أكثر لاعب ندمت على انضمامه للزمالكلن أقول اسمه ولكنه حارس مرمى Advertisements وواصل :"حصول الزمالك على توقيع عبد الله السعيد جعل مهمة النادي في الصفقات بعد ذلك سهلة جدا". اختتم:" أنا لا أهتم بالكورونا.. ولكن أريد أن أعرف كيف سيكمل اتحاد الكرة الدوري".

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