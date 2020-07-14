شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: خاطبنا الأولمبية لإقامة عمومية اتحاد الكرة والانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أنهم كانوا يضعون سيناريوهات لعودة النشاط الرياضي منها عودة الدوري ومواعيد اقامة المباريات.

وقال محمد فضل في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: تعلمنا كثيرا من مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة ومنهم صاحب فضل علي وليس من الصحيح أن نهاجم من سبقونا.

Advertisements

واستطرد، هناك أمور كثيرة تغيرت في تفكيرنا في التعامل مع الجمعية العمومية ونسعى جاهدين لخدمة الكرة المصرية وهناك إيجابيات وسلبيات، مضيفا: أرسلنا خطاب للجنة الأولمبية المصرية للحصول على موافقتها في اقامة انتخابات اتحاد الكرة ، مؤكدا أنهم أرسلوا للأمن أول 4 أسابيع من جدول الدوري وهم المؤجلات وبعد الحصول على الموافقات سيتم إعلانه .

وقال محمد فضل، أن اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة ليس لديها أى أغراض انتخابية مشددا أنه لا يرغب فى البقاء بمنصبه عقب انتهاء مهمته بشكل رسمى ، مضيفا أن اللجنة واجهت صعوبات كثيرة على رأسها جائحة كورونا التى ضربت العالم كله من بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط الكروى ، بالإضافة لضيق الوقت وتشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد رحيل المكسيكى أجيرى بعد توديع كأس الأمم الأفريقية الأخيرة .

وكشف عضو اتحاد الكرة، أن هناك آراء كانت تطالب بإلغاء نقاط كأس مصر للأندية حال عدم استكماله إلا أن اللجنة رفضت وسيتم استكمال المسابقة ، مستكملا حديثه بالقول تقليل أعداد الجمعية العمومية كان هدف من أهدافنا وهو انجاز يحسب للجنة الخماسية.