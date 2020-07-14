الطويلة يعلن اقتراب كريم فؤاد من نادي بنفيكا الربتغالي

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي، سيخوض فترة معايشة بنادي بنفكيا البرتغالي لمدة 15 يوما.
وقال الطويلة فى تصريحاته مع برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "إنبي كان يريد الحصول على كريم فؤاد لمدة موسمين ولكننا رفضنا٬ وأتمني لهالإحتراف أفضل وكورونا عطلت خروجه لقضاء فترة معايشة".
وأضاف: "كريم سيتواجد مع الفريق الرديف لنادي بنفيكا في أول موسم من أجل اكتساب الخبرات، مثلما حدث مع عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني".
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