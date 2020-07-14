بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وغرناطة” ضمن مباريات اليوم الإثنين 13-7-2020 في ختام الجولة الـ 36 بالدوري الإسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد وغرناطة” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، ولاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لا ليجا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب غرناطة “نويفو لوس كارمينيس“.

يحتل “ريال مدريد” صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 80 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف “برشلونة” الذي انتصر على “بلد الوليد” في افتتاح الجولة الـ 36 يوم السبت الماضي بهدف نظيف احرزه “أرتورو فيدال”.

في المقابل يقبع “غرناطة” في المركز التاسع برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن اصحاب المركزين الثامن والسابع “أثلتيك بيلباو وريال سوسيداد” على الترتيب.

Advertisements

وانتهت آخر مواجهة بين “ريال مدريد وغرناطة” في الدوري الاسباني بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” يوم 5 أكتوبر 2019.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم

ريال مدريد 2-1 غرناطة

???? ملعب نويفو لوس كارمينيس (غرناطة)

???? الدوري الاسباني (الجولة الـ 36)

⌚انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغرناطة في الجولة الـ 36 بالدوري الإسباني.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

حدث تغيير من قبل قنوات بي إن سبورتس في اختيار معلق المباراة، حيث تم استبدال حفيظ دراجي بالمعلق رؤوف خليف.

⚪ تشكيلة ريال مدريد: كورتوا – ميندي – فاران – راموس – كارفخال – كروس – كاسيميرو – مودريتش – إيسكو – فالفيردي – بنزيمة.

كورتوا – ميندي – فاران – راموس – كارفخال – كروس – كاسيميرو – مودريتش – إيسكو – فالفيردي – بنزيمة. دكة البدلاء: أريولا – ألتوبي – ميليتاو – براهيم دياز – ماريانو دياز – بايل – أسينسيو – ميجيل جورتيرز – هازارد – خافيير هيرنانديز – فينيسيوس جونيور – رودريجو جويس – لوكاس فاسكيز.

???? تشكيلة غرناطة: روي سيلفا – فيكتور دياز – خيرمان سانشيز – دومينجوس دوراتي – خيل دياز – رامون عزيز – يانخيل هيريرا – ديميتري فولكييه – فيدي فيكو – داروين ماتشيز – كارلوس فيرنانديز.

روي سيلفا – فيكتور دياز – خيرمان سانشيز – دومينجوس دوراتي – خيل دياز – رامون عزيز – يانخيل هيريرا – ديميتري فولكييه – فيدي فيكو – داروين ماتشيز – كارلوس فيرنانديز. “1????بداية المباراة..

“4 اول فرصة لريال مدريد عن طريق إيسكو يروض كرة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن تصل سهلة وضعيفة في يد الحارس روي سيلفا.

“9⚽جوووووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لريال مدريد من فيرلاند ميندي بعد مجهود فردي رائع.

“10 قصة الهدف: ميندي يمر من مدافع غرناطة من الجهة اليسري ويضرب تسديدة قوية من زاوية مستحيلة تمر من بين يد الحارس روي سيلفا وتسكن سقف الشباك.

“14 يعتبر هذا الهدف هو الاول لفيرلاند ميندي مع ريال مدريد بعد 29 مباراة له هذا الموسم.

“16⚽جوووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة.

“16 قصة الهدف: إيسكو يمرر كرة بالكعب إلى مودريتش في منتصف الملعب، ليرسل الاخير الكرة إلى بنزيمة الذي راوغ المدافع بطريقة رائعة وسدد مباشرة في المرمى لتهتز شباك سيلفا للمرة الثانية في ظرف 5 دقائق.

“17???? بطاقة صفراء على فيرلاند ميندي.

“20 كورتوا يُبعد عرضية خطيرة جدًا غيرت مسارها إلى المرمى من اللاعب فيكتور دياز.

“30 الحكم يعلن توقف اللعب في هذه اللحظات لإراحة اللاعبين “الكولينج بريك”.

“35 كورتوا يتصدى لرأسية قوية من المهاجم كارلوس فيرنانديز بعد عرضية من ضربة حرة مباشرة.

“40 فيرلاند ميندي يبعد عرضية خطيرة إلى الركينة قبل ان تصل إلى فيرنانديز الذي كان سيضعها في المرمى بكل أريحية.

“42 اوووووووه.. كريم بنزيمة يسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مثالية من لوكا مودريتش ولكن سيلفا يتصدى لها لتخرج إلى الركنية.

“43 إيسكو يسدد كرة قوية على الطائر مرتدة من الحارس سيلفا ولكن ترتطم في ظهر المدافع وتخرج إلى الركنية.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء.

“45???? بداية الشوط الثاني..

“45????تبديل اول لغرناطة مع بداية الشوط بخروج فيكتور دياز ودخول بويرتاس أنتونيو.

“46???? بطاقة صفراء على مدافع غرناطة دومينجوس دوراتي.

“49⚽جوووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لغرناطة.. داروين ماتشيز يقلص الفارق إلى هدف وحيد.

“50 قصة الهدف: كاسيميرو يفقد الكرة في منتصف الملعب لصالح اللاعب يانخيل هيريرا الذي وضع دوراتي في مواجهة كورتوا بتمريرة رائعة، ليسددها دوراتي بقوة من تحت قدم الحارس البلجيكي.

“55????تبديل اضطراري لغرناطة بخروج المصاب ديميتري فولكييه ودخول أنخيل مونتورو.

“57????بطاقة صفراء على مدافع غرناطة جيل دياز بعد تدخل قوي على كارفخال، وضربة حرة مباشرة لريال مدريد من الجهة اليمنى.

“58 توني كروس يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يحتسب خطأ عكسي على راموس.

“60 تحول لاعب ارتكاز غرناطة النيجيري رامون عزيز إلى مركز الظهير الايمن بعد خروج الظهير الايمن فيكتور دياز ومن بعده الجناح فولكييه.

“63????????تبديلان دفعة واحدة لريال مدريد بخروج إيسكو ودخول أسينسيو، وخروج فالفيردي ونزول رودريجو.

“65 تحول رهيب في اداء لاعبي غرناطة منذ بداية الشوط الثاني، بعد شوط اول سيء جدًا.

“71 فيرلاند ميندي كاد يمنح غرناطة ضربة جزاء بعد اعاقته لفيدي فيكو ولكن من حسن حظه كانت قدم اللاعب خارج حدود منطقة الـ 18.

“72 مونترو يرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع ريال مدريد يبعدها.

“75????????تبديلان دفعة واحدة لغرناطة بخروج فيدي فيكو ودخول يان إتيكي، وخروج يانخيل هيريرا ودخول أنتونين.

“80 يتبقى 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة ومازال ريال مدريد متقدم بهدفين مقابل هدف.

“84????التبديل الخامس الاخير لغرناطة بخروج ماتشيز ودخول كومباسي.

“85 اووووووووووووووووووووووه تيبو كورتوا وسيرخيو راموس ينقذان ريال مدريد من هدف التعادل بعد تسديدتين متتاليتين من لاعبي غرناطة.

“87 لاعبي ريال مدريد يحاولون تهدئة اللعب في هذه اللحظات.

“89 تسديدة من لوكا مودريتش ولكن بعيدة كل البعد عن المرمى.

“90 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+2????بطاقة صفراء على تيبوا كورتوا بسبب إضاعة الوقت.

“90+5 صافرة نهاية المباراة بتحقيق ريال مدريد فوزًا بشق الأنفس على غرناطة بهدفين مقابل هدف وحيد.

إلى هنا ينتهي البث المباشر.

نلتقى في مباريات اخرى على خير.

تصحبكم السلامة.

..