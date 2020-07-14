رياضة | مرتضى منصور: الكاف عرض إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بالمغرب والنهائي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: الكاف عرض إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بالمغرب والنهائي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عرض على الأندية الأربعة التي ستلعب دوري الأبطال أن تقام مباراتي نصف النهائي في المغرب.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الكاف عرضّ إقامة مباراتي نصف النهائي في المغرب، والمباراة النهائية في مصر، ولازلت الأندية الأربعة تدرس هذا العرض".

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الكاميرون اعتذرت عن استضافة دوري الأبطال لأسباب تسويقية ومالية.