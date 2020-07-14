شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضم جناح.. 3 مراكز تترقب التدعيم في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفكر الأهلي في تدعيم مراكز جديدة في صفوفه بعد نجاح الإدارة في توفير جناح مميز عقب التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وهو أحد المراكز التي كان فايلر يصمم على التعاقد معها، بخلاف أن طاهر أحد أبرز الأسماء التي حددها للتعاقد معها.

ويوجد 3 مراكز جديدة تحتاج للتدعيم في صفوف الأهلي يأتي في مقدمتها الظهير الأيمن لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي سينضم لبيراميدز بنهاية الموسم الحالي، وكذلك مركز المهاجم الصريح وقلب الدفاع.

Advertisements

لمعرفة الـ 3 مراكز التى تحتاج للتدعيم في صفوف الأهلي.. من هنا

ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى الترسانة من أجل التعاقد مع شادى ماهر ظهير أيمن الشواكيش لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأحمر عقب رحيل أحمد فتحى لبيراميدز نهاية الموسم الجارى ، ويبحث الأهلى التعاقد مع لاعب صغير السن يكون ذخيرة للفريق ، وتفضل لجنة التخطيط التعاقد مع ظهير أيسر الترسانة الذى ظهر بشكل جيد بدورى القسم الثانى بالرغم من نتائج فريقه المتردية واقترابه من الهبوط للقسم الثالث .

من ناحية أخرى تمسك الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعودة محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبي بمجرد انتهاء اعارته للفريق البترولي بنهاية الموسم الجاري، وذلك على الرغم من التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ووجود محاولات لانهاء صفقة رمضان صبحي مع هيدرسيفيلد الأنجليزي بشكل نهائي، وأوضح مسئولو الأهلي أن فايلر يرغب في توفر العديد من الأجنحة الفعالة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن طريقة لعب فايلر تعتمد على صناعة الخطورة من أطراف الملعب، كما أن هناك قلة في عدد اللاعبين الذين يجيدون اللعب في مركز الجناح الأيمن بالتحديد، وهو المركز المفضل لمحمد شريف والذي لا يوجد فيه سوى حسين الشحات وأحمد الشيخ.