شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين اختفوا فى ظروف غامضة مع الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد من اللاعبين الذين تألقوا بشكل كبير مع الأهلي والزمالك وفجأة اختفوا فى ظروف غامضة لا يعرف أحد عنهم شيء، فلم يعد بريقه يلمع كما كان في السابق، وفجأة يختفي لتصاب جماهير الكرة بصدمة لغيابه وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية:

1- عفروتو

نجح عفروتو في خطف القلوب منذ أن وطأت قدمه مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم 2009 في القاهرة تحت قيادة هاني رمزي بسبب قدرته العالية على المراوغة والسرعة الكبير بالكرة، وأصبح عفروتو نجم الشباك بين جماهير الأهلي.





ولكن سرعان ما اختفت نجومية عفروتو داخل الأهلي ليستغنى عن خدمات اللاعب ليتنقل عفروتو بين أندية الوسط في الدوري ليبتعد اللاعب الذي كان ينتظر الجميع أن يكون خليفة للاعبين كبار، أمثال رضا عبدالعال وخالد الغندور ووليد صلاح الدين.



2- شهاب الدين أحمد

وهو أحد ناشئي الأهلي ظهر بشكل مميز بين جيل العظماء في القلعة الحمراء بركات ووائل جمعة وعاشور ليفرض نفسه على تشكيلة حسام البدري، ويكون لاعب وسط مميز بسبب قدرته العالية على التصويب من مسافات طويلة.

ولكن بدأ شهاب الدين يبتعد عن التشكيلة الأساسية للفريق الأول تدريجيًا ليكون خارج الأهلي، وينطفي نور لاعب في وقت كان الجميع ينتظر منه الكثير مع الأهلي والمنتخب المصري ليسير شهاب على خطا محمد إبراهيم وعفروتو في نجوم تألقت واختفت مبكرًا.



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3- محمد إبراهيم

هو أحد المواهب التي خطفت الأضواء منذ أن تم تصعيد اللاعب للفريق الأول لنادي الزمالك موسم 2009 مع العميد حسام حسن المدير الفني للزمالك وفى هذا التوقيت، استبشر جمهور الزمالك خيرًا باللاعب صاحب المهارة العالية والتسديدات الصاروخية، وتألق اللاعب ليكون النجم الأبرز ضمن كتيبة ضياء السيد المدير الفني لمنتخب الشباب في كأس العالم بكولومبيا ويخطف الأضواء من كل من محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي وعمر جابر وأحمد الشناوي.

وانتظر الجميع محمد إبراهيم في كبار أندية أوروبا ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث دخل إبراهيم في أزمات متلاحقة مع الزمالك وقصة احتراف فاشلة في البرتغال ليبتعد اللاعب تدريجيًا عن الصورة داخل الزمالك والمنتخب المصري ليكون إبراهيم أحد المواهب التي اختفت قبل أن تبدأ.

4- عمرو جمال

مهاجم من طراز عالمي تمكن في قيادة الأهلي للفوز بالدوري في موسم استثنائي اعتزل فيه كبار نجوم الأهلي، واعتماد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على مجموعة من الشباب وكان على رأسها الغزال عمرو جمال الذي استطاع أن يكون كلمة السر في الفوز بلقب الدوري، وفرض عمرو جمال نفسه على تشكيلة المنتخب المصري ليكون المهاجم الأول للفراعنة.

ولكن جاءت الإصابة لتبعد اللاعب عن الأهلي والمنتخب المصري ورغم محاولة اللاعب في العودة من جديد للصورة، ولكن أصبح الأمر صعبًا في ظل الصراع الكبير على حجز مقعد المهاجم في صفوف المنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018