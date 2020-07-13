الامارات | غوارديولا يلتقط صورة "سيلفي" احتفالاً بإسقاط العقوبة عن مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يلتقط صورة "سيلفي" احتفالاً بإسقاط العقوبة عن مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، بقرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، بإسقاط العقوبة الموقعة على ناديه بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالبطولات الأوروبية. وقالت شبكة "سكاي سبورتس": "إن غوارديولا احتفل مع بقية الجهاز الفني للسيتي، بقرار إسقاط العقوبة من خلال التقاط صورة (سيلفي) مع مساعديه بالجهاز الفني بعد سماع القرار". Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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