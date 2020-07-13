شكرا لقرائتكم حلمي طولان يحدد مواعيد المباريات الودية لإنبى استعدادا لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى لفريق إنبى، بقيادة حلمى طولان، مواعيد المباريات الودية التى سيخوضها الفريق استعدادا لمباراته أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر استئنافه خلال الفترة المقبلة وتحديدًا يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد توقف منافسات النشاط الكروى منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

من المقرر، أن تبدأ مباريات إنبى الودية بمواجهة نظيره طلائع الجيش، فى نادى الجيش، يوم الأحد الموافق 19 يوليو الجارى، ويليها مباراة أخرى مع طلائع الجيش أيضًا فى ملعب بتورسبورت، يوم الخميس الموافق 23 يوليو الجارى، فيما يواجه فريق الإنتاج الحربى على ملعب بتروسبورت يوم الجمعة الموافق 24 يوليو الجارى، ويليها مواجهة نادى مصر، يوم الأحد الموافق 26 يوليو أيضًا على ستاد بتروسبورت.

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كما يلتقى إنبى وديًا مع نظيره نادى مصر للمقاصة، على ستاد بتروسبورت، يوم الأحد الموافق 2 من شهر أغسطس المقبل، فيما يسعى مسئولى النادى البترولى الاتفاق على مباراتين وديتين أخرتين يومى الخميس والجمعة الموافقين 30 و31 من يوليو الجارى، كما حدد مسئولى إنبى الساعة الرابعة عصرًا موعدًا لبدء مبارياته الودية.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الطبى لنادى إنبى، خضوع الحالات التى تعرضت للإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق البترولى، لمسحة جديدة يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاطمئنان على تعافيهم من الفيروس من عدمه، بعد الفترة التى قضاها الخماسى فى العزل الصحى المنزلى بعد علمهم بإصابتهم بذلك الفيروس عندما خضعوا للمسحة مع الفريق.

ويوجد فى صفوف إنبى 5 حالات، حيث تعرض 3 لاعبين للإصابة بفيروس كورونا إلى جانب أحد عمال غرف الملابس وأحد أفراد الجهاز المعاون لحلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى سيحرص بشكل مستمر على متابعة حالة الخماسى وعقب الاطمئنان على أحوالهم وقضائهم فترة العزل سيتم إجراء مسحة جديدة لهم من أجل التأكد من تعافيهم من الفيروس من عدمه.