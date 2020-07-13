سموحه يبدأ فى التعاقد مع محمد حمدى لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق السكندري

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو سموحه فى التعاقد مع محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد التاكد من عودة أحمد فتوح للزمالك الذى تألق مع الموج الازرق بالإضافة لنجاحه مع المنتخب الاولمبى فى كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة التى أقيمت بالقاهرة الصيف الماضى .
ويحاول مسئولو سموحه التعاقد مع لاعب خبرة لتدعيم الجبهة اليسرى بالإضافة لعودة محمود منصور مدافع الفريق المعار لحرس الحدود بنهاية تعاقده فى الموسم الحالى .
ينتظر الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حمادة صدقى تحديد مواعيد استكمال الدورى من لجنة المسابقات باتحاد الكرة لتحديد موعد المعسكر المغلق الذى سيقيمه الفريق بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المسابقة بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتوقف النشاط الكروى من منتصف مارس الماضى .
وأعلن الجهاز الفنى لسموحة عن إقامة ثلاث وديات مع الأهلى وحرس الحدود والاتحاد السكندرى لتجهيز اللاعبين على الشكل الأمثل، فى ظل تراجع المستوى الفنى والبدنى جراء الراحة التى حصل عليها اللاعبون .
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