كلوب يعلن: سأرحل عن ليفربول

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إنه لن يجدد عقده مع الفريق.

وأكد كلوب في تصريحات تليفزيونية لقناة SWR الألمانية:"لن أجدد عقدي مع ليفربول وسأرحل بنهايته بعد 4 أعوام.. العالم سيتغير بعد 5 أعوام

بالكامل وسوف احصل على استراحة بعد انتهاء عقدي مع ليفربول لمدة عام".

وأضاف كلوب: "قد أعود بعدها للتدريب في ألمانيا مع ماينز وهو الفريق الذي دربه كلوب في

بداية مسيرته التدريبية.

وقاد كلوب فريق ليفربول للتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا العام الماضي بعد غياب استمر 14 عامًا، والدوري الإنجليزي هذا الموسمم بعد غياب لمدة 30 عامًا.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي نادي ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا قبل 3 جولات من النهاية.