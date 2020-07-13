قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إنه لن يجدد عقده مع الفريق.
وأكد كلوب في تصريحات تليفزيونية لقناة SWR الألمانية:"لن أجدد عقدي مع ليفربول وسأرحل بنهايته بعد 4 أعوام.. العالم سيتغير بعد 5 أعوامبالكامل وسوف احصل على استراحة بعد انتهاء عقدي مع ليفربول لمدة عام".
وأضاف كلوب: "قد أعود بعدها للتدريب في ألمانيا مع ماينز وهو الفريق الذي دربه كلوب فيبداية مسيرته التدريبية.
وقاد كلوب فريق ليفربول للتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا العام الماضي بعد غياب استمر 14 عامًا، والدوري الإنجليزي هذا الموسمم بعد غياب لمدة 30 عامًا.
ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي نادي ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا قبل 3 جولات من النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يعلن: سأرحل عن ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.