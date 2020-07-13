رياضة | عاجل - الاتحاد الإفريقي يحدد الموعد النهائي لتحديد المتأهلين للبطولات الأفريقية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الاتحاد الإفريقي يحدد الموعد النهائي لتحديد المتأهلين للبطولات الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن الموعد المبدئي لتحديد أسماء المتأهلين للبطولات الافريقية في النسخة الجديدة.

وكشف مصدر مقرب من "الكاف"، أن الاتحاد استقر علي يوم 31 أغسطس المقبل كموعد نهائي لتحديد أسماء المتأهلين لبطولتي دوري ابطال إفرقيا والكونفدرالية للموسم الجديد.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن استئناف النسخة الحالية من البطولات الإفريقية مع تغيير نظامها بسبب الظروف الحالية التي يعاني منها العالم بتفشي فيروس كورونا المستجد، وتم الاستقرار علي إقامة الدور النصف نهائي والنهائي من مباراة واحدة علي أرض محايدة للمتأهلين.

يذكر أن الكاميرون رفضت استضافة الادوار النهائية للبطولتين بسبب موسم الأمطار بها وتفشي الفيروس.