رياضة | يوفنتوس يصارع الزمن لتجديد عقد "الأنيق"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصارع الزمن لتجديد عقد "الأنيق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن يوفنتوس الإيطالي دخل في محادثات مع نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل تجديد عقده.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن الطرفين لم يتوصلوا لإتفاق حتى الآن وأنهم بحاجة إلى بعض الوقت ولكن الأمور تسير في الطريق الصحيح.

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وأشارت الشبكة العالمية إلى أن عقد ديبالا الحالي ينتهي في صيف 2022 ويبدو أن النجم الأرجنتيني أعرب عن رغبته في الاستمرار في صفوف السيدة العجوز.

وذكرت الشبكة العالمية أن ديبالا يعتبر حالياً من أفضل نجوم يوفينتوس, حيث سجل في الموسم 17الحالي هدفاً وصنع 13هدف آخرين خلال 41 مباراة.