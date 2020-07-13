شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي: كرات طبية وجُمل فنية وخططية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ التدريبات الخططية في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قسم رينيه فايلر، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين، للتدريب على بناء الهجمة بمشاركة حارسين، والتركيز على الكرات العرضية.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتدريب باستخدام الكرات الطبية، في بداية المران، ضمن البرنامج البدني الذي يخوضه الفريق لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وأفريقيًّا.

وعقد رينيه فايلر جلسة مطولة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، على هامش مران الفريق.

ويستعد الأهلي لانطلاق مباريات الدوري الممتاز، والمقرر لها أغسطس المقبل، بعد فترة توقف تجاوزت الأشهر الثلاثة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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