شكرا لقرائتكم الدفاع الجديدى: نتابع قضية الزمالك عن كثب وسنطرق كافة الطرق القانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربى، على أنه اتبع جميع الطرق القانونية، بعد تقدمه بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادى الزمالك، بعد رفضه منح نسبة الـ20 %، من مستحقاته المالية فى صفقة إعارة المهاجم حميد أحداد إلى الرجاء خلال الموسم الحالى.

وقال صلاح الدين مقتريض، المتحدث الرسمي للدفاع الجديدى، في تصريحات لموقع "هسبورت" المغربى:"المحامي يتابع القضية بإهتمام كبير، وقد سلك جميع الطرق القانونية اللازمة، بعدما رفضت إدارة الزمالك، منحنا المستحقات المادية المتفق عليها بعد إعارة أحداد إلى الرجاء".

وتابع المتحث نفسه: "القانون واضح وهناك بند في عقد اللاعب بعد انتقاله من الدفاع الجديدي إلى الزمالك، يُلزم الفريق بمنح نسبة 20 % لفريقنا عن كل انتقال لأحداد إلى أي فريق آخر، وهو الأمر الذي لم تلتزم به إدارة الزمالك".

Advertisements

وكانت إدارة لدفاع الحسنى الجديدى المغربى، قد أرسلت شكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم ضد نادى الزمالك، لتأخره فى سداد مستحقات النادى المالية بخصوص انتقال الدولى المغربى حميد أحداد.

وقال موقع " le360 " المغربى، إن فريق الدفاع الجديدى طالب فى خطابه للكاف بمنع الزمالك من إبرام أى تعاقدات، بسبب عدم حصول نادى الدفاع المغربى على مستحقاته فى صفقة إعارة لاعبه السابق حميد أحداد من الزمالك إلى فريق الرجاء المغربى.

وانتقل حميد أحداد لصفوف للزمالك عام 2018 قادما من الدفاع الجديدي، مع وجود بند يتيح للأخير الحصول على 20 فى المئة من أى صفقة انتقاله.